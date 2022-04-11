В селе Таврическое снарядом повреждены дома

Следственный комитет расследует факт попадания в село на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины.

Следственный комитет расследует факт попадания в село на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины.

Согласно имеющимся у ГСУ СК России сведениям, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в селе прервано электроснабжение.

Об обстреле селе Таврическое под Красноперекопском стало известно в воскресенье, 10 апреля. По сообщению телеканала «Крым 24», обломки украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, повредили жилой дом. Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на главу администрации района Сергея Биданца, что при падении сбитый беспилотник повредил стеклопакеты окон в сельской школе. Учеников перевели на дистанционное обучение.