В ручной клади — штыки, гранаты и сигнальные ракеты

Охрана Минтранса в Керчи предотвратила провоз боеприпасов через Крымский мост.

Как говорится в сообщении пресс-службы Крымского отряда ФГУП «УВО Минтранса России», в прошедшие выходные ведомственной охраной Минтранса России при проведении досмотровых мероприятий в ручной клади граждан обнаружено 20 сигнальных ракет, две гранаты Ф-1 и запалы к ним, одна граната РПГ-5 с запалом, а также девять патронов и штык-нож к автомату Калашникова.

По данным фактам составлены акты, нарушители — водители и пассажиры автомобилей вместе с боеприпасами и холодным оружием переданы сотрудникам Керченского линейного отдела МВД России на транспорте для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Всего с 9 по 11 апреля дежурными сменами подразделений государственного предприятия задержано четыре человека, нарушивших требования пропускного режима охраняемых территорий Крыма.