В детских оздоровительных лагерях отдохнут 4827 детей

Летнюю оздоровительную кампанию в Севастополе начнут 30 мая, а завершат 28 августа.

Летнюю оздоровительную кампанию в Севастополе начнут 30 мая, а завершат 28 августа.

Об этом 11 апреля на аппаратном совещании сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

По ее словам, сейчас в реестре городских детских оздоровительных лагерей — два государственных лагеря «Горный» и «Ласпи», а также частный лагерь «Алькадар». Планируется подключить шесть пришкольных лагерей, которые будут базироваться в школах №11, 14, 17, 57, 59 и в оздоровительном центре «Бухта «Казачья».

Всего планируется оздоровить 4827 детей, из них на базе ДОЛ «Ласпи» — более 1,5 тысяч, в «Горном» — 960.

Кроме того, сейчас ведутся закупки путевок: 1994 ребенка отдохнут в крымских лагерях, в пришкольных лагерях — 310.

Из госпрограммы на летний отдых и оздоровление выделено 177 млн рублей. В рамках государственного распределения средств на базе двух гослагерей планируется выделить 91 млн руб. На закупку путевок в лагеря республики Крым выделено почти 75 млн рублей. Планируется, что там отдохнут одаренные дети по линии соцзащиты.

Более 2 млн рублей выделено на оздоровление детей в пришкольных лагерях.

— Из 4827 детей 40% относятся к категории талантливых и 2710 — дети, требующие особого внимания, — продолжила доклад Л.Сулима.

Подавать заявления на получение путевки родителям предлагают через портал госуслуг, где подключена услугв «Отдых детей в каникулярное время».

Путевки с кэшбеком

Она также пообещала, что в программе детского кэшбека примут участие лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар».

— Программа стартовала 31 марта, при оплате путевки картой «Мир» родители получат возврат денежных средств в объеме 50%, но не более 20 тысяч рублей в случае, если они приобретают путевку на коммерческой основе, — объяснила Л.Сулима.

По ее информации, в прошлом году этой возможностью воспользовались 110 жителей Севастополя.

Каждой смене — своя тема

В оздоровительный сезон 2022 года в Севастополе планируется ввести несколько новых инноваций, связанных с проведением профильных смен.

Так, в лагере «Ласпи» первая смена (с 31 мая) с участием младшей школы будет называться «Орлята России», 2-я смена — «Хит моего лета», 3-я — получит название «Школа будущих командиров». Она будет патриотической и ее программу будет готовить «Юнармия». Четвертую смену решили сделать историко-краеведческой и назвать «Мы — дети твои, Россия».

В лагере «Горный» первая смена пройдет под знаком экологии, вторая будет иметь военно-патриотическую направленность, третья — спортивную.

По мнению Л.Сулимы, введение тематических смен наряду с отдыхом, будет способствовать личностному росту детей.

В лагерях также планируют продолжить традицию, заложенную 1 марта в городских школах— с проведением ежедневных линеек выносом знамени, подъемом государственного флага и исполнением гимна.

— Министерством РФ рекомендованы такие действия и в летний период, — добавила Л.Сулима.