Школьников и студентов летом трудоустроят

На трудоустройство детей в каникулярный период в 2022 году выделят 10,7 млн рублей, сообщила директор департамента образования Лариса Сулима на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

На трудоустройство детей в каникулярный период в 2022 году выделят 10,7 млн рублей, сообщила директор департамента образования Лариса Сулима на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Сегодня мы распределили квоты, наибольшее количество пришлось на департамент образования, нам предстоит трудоустроить 1200 человек, в департамент культуры — 200 человек, в центр социальной помощи семьи — 50 человек, в главное управление по делам молодежи — еще 100 человек, в управление туризма — 50 , в центр занятости — 214 человек, — детализировала глава гороно.

По ее словам, на базе школ создают 50 губернаторских трудовых отрядов.

— Мы начинаем информировать родителей и оформлять документы для трудоустройства наших учащихся и студентов средних профессиональных образовательных организаций, — добавила она, уточнив, что студентам будут предлагать работать по благоустройству в школах, которые участвуют в программе капремонта.

Всего в летний период планируется привлечь 210 студентов. Еще 48 — будут работать в детском образовательном центре «Планета детства».