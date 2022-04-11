Пропавшая 30 марта девушка была убита

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Гагаринского района Севастополя, обвиняемого в совершении убийства.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Гагаринского района Севастополя, обвиняемого в совершении убийства.

В правоохранительные органы поступила информация об исчезновении 24-летней девушки. Родственники сообщили, что жительница Севастополя, работающая в кофейне, 30 марта ушла из дома на пр.Победы на работу. Домой она не вернулась и на связь не выходила. Все это время велась работа по розыску девушки, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе — совершение в отношении пропавшей насильственного преступления.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто с помощью экспертных возможностей органов Следственного комитета России во взаимодействии с УМВД России по Севастополю. По подозрению в убийстве был задержан житель Гагаринского района, ранее судимый за разбой, работающий строителем.

Следствием установлено, что мужчина и девушка, с которой он познакомился в социальных сетях, вечером 30 марта пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил спутницу шнурком от одежды. Тело сбросил в колодец, завалив его строительным мусором.

Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал, ему предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.