Паром «Адмирал Истомин» вернулся на линию после ремонта

На линии «Артбухта – Северная» уже работают оба парома. Об этом 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранста Павел Иено.

На линии «Артбухта – Северная» уже работают оба парома. Об этом 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранста Павел Иено.

По его словам, на прошлой неделе были закончены ходовые испытания парома «Адмирала Истомин», и сегодня в 7.30 утра паром вышел работать на линию.

— Были выполнены очистка и окраска подводной части корпуса парома, замена протекторной защиты, а также ремонт главного двигателя и дизельгенераторов, судовых механизмов, донно-забортной арматуры и винторулевых комплексов, — сказал П.Иено.

Ранее П.Иено говорил, что после выхода из ремонта парома «Адмирал Истомина», в ремонт встанет второй паром, с тем, чтобы к лету тоже выйти на маршрут.

Новость о выходе на линию второго парома сначало омрачило сообщение диспетчера порта, что из-за штормовой погоды 11 апреля паромное сообщение временно прервано, а потом оказалось, что паром «Адмирал Лазерев» требует срочного ремонта.

В пресс-службе павительства Севастополя пообещали, что поломку судна устранят как можно быстрее, а на капремонт второй паром уйдет только осенью, после окончания курортного сезона.

Ремонт «Адмирала Истомина» обошелся в 34 млн рублей, хотя первоначально планировалось уложиться в 23 миллиона. Специалисты 13-го судоремонтного завода Черноморского флота и ООО «Персей» очистили паром, окрасили подводную часть корпуса, провели замену протекторной защиты, а также отремонтировали главный двигатель и дизельгенераторы, судовые механизмы, донно-забортную арматуру и винторулевые комплексы.