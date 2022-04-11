Осужден поставщик нелегального алкоголя и сигарет

Местный житель приобрел крупную партию алкоголя и табачных изделий без маркировки и сбывал их в магазины розничной торговли, кафе и бары.

Местный житель приобрел крупную партию алкоголя и табачных изделий без маркировки и сбывал их в магазины розничной торговли, кафе и бары.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, Гагаринский районный суд Севастополя 11 апреля вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1986 года рождения. Он признан виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи продукции без маркировки в особо крупном размере.

Судом установлено, что мужчина приобрел немаркированные алкогольную продукцию различных наименований, а также табачные изделия общей стоимостью свыше 3,7 млн рублей. Арендовал гараж под склад и сбывал продукцию в магазины розничной торговли, кафе и бары Севастополя.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю совместно с УФСБ. Обнаруженная немаркированная продукция — 26 тысяч пачек сигарет и свыше 9,8 тысяч бутылок алкогольных напитков — изъята из незаконного оборота. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он обязан выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В середине марта 2022 года УМВД России по Севастополю сообщало о задержании двух оптовых торговцев нелегальными табачными изделиями. Тогда было изъято 62 тысячи пачек сигарет на сумму более 7 млн рублей.