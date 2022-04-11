Обсуждать Правила землепользования и застройки начнут со следующей недели

О готовности департамента архитектуры и градостроительства перейти к публичному обсуждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) сообщил директор департамента Максим Жукалов.

О готовности департамента архитектуры и градостроительства перейти к публичному обсуждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) сообщил директор департамента Максим Жукалов.

По его словам, одно заседание госкомиссии по вопросу ПЗЗ уже проведено.

— Требуется еще одно заседание с участием заместителя губернатора Николая Гордюшина и будем готовы к выходу на публичные слушания. На этой неделе проведем. Условно говоря, уже со следующей недели можно переходить к организации публичных слушаний по районам, — заявил М.Жукалов 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

В ответ глава города предложил предварительно вынести вопрос об организации этой работы на следующее аппаратное совещание, и уже после этого перейти к началу процедуры.

Напомним, что в апреле 2021 года правительство Севастополя приняло решение о корректировке сроков проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Тогда губернатор М.Развожаев заявил, что для Севастополя это будут первые правила землепользования и застройки, которые пройдут публичные слушания, и должны быть утверждены местным правительством.

Правда, провести процедуру публичных слушаний тогда намечали на осень 2021 года.