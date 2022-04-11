На севере Крыма введен желтый уровень террористической опасности

На территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым

11 апреля в 20.00 объявлен высокий («желтый») уровень террористической опасности.

«В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима более актуальными становятся вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан», — обратился к жителям Крыма глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале и объявил о введении желтого уровня опасности.

Поясняется, что мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме.

Режим будет действовать 15 суток до 26 апреля 2022 года. В это время правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет.

Жителей просят проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее о введении высокого уровня террористической опасности заявили власти Белгородской, Брянской, Курской и частично Воронежской областей, Краснодарского края (два района, граничащих по морю с Украиной).

Синий, желтый и красный

На отдельных участках территории Российской Федерации могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности:

а) повышенный («синий») — при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта;

б) высокий («желтый») — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта;

в) критический («красный») — при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.

При высоком («желтом») уровне террористической опасности применяются меры по розыску на транспорте, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов; усиливается контроль за мигрантами; проводятся дополнительные тренировки и отработка действий по пресечению террористического акта и спасению людей.