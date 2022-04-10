Ремонт библиотеки СевГУ может закончиться ее сносом

Судьбу здания, в котором с 2019 года ведется капитальный ремонт, решит детальное обследование.

Здание библиотеки Севастопольского государственного университета, которая была одной из крупнейших в Крыму, после приостановки ремонта не было должным образом законсервировано. Перед продолжением работ нужно провести детальное обследование, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее пресс-служба сообщала, что в 2023 году могут быть возобновлены работы по реконструкции.

«После остановки работ по реконструкции здание библиотеки не было законсервировано должным образом. Несущие конструкции здания находились под воздействием атмосферных осадков и ветра. Для оценки несущей способности каркаса здания и безопасности дальнейшей его эксплуатации будет проведено обследование конструкций. Конкурс на выполнение комплекса работ, включая обследование, будет проведен в 2023 году», — говорится в ответе компании на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что с учетом данных обследования будет определена дальнейшая судьба здания — вплоть до того, что может быть принято решение о сносе. Сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены техническим заданием.

Примерно такое же положение и со зданиями общежитий университета в студгородке, ремонт которых начали несколько лет назад, а закончить не могут.

О библиотеке

Библиотека СевГУ — одна из крупнейших в Крыму. Организована в 1960 году, а в 1982 году размещена в специально построенном четырехэтажном здании площадью 4,2 тысяч кв. м. В настоящее время фонд библиотеки около 1,5 млн экземпляров учебной, научной и художественной литературы на разных языках — это книги, периодические издания, нормативно-техническая документация, книги в электронном формате, а также диссертации, авторефераты диссертаций и отчеты о научно-исследовательской работе.

Сейчас значительная часть фондов недоступна, так как с 2019 года здание библиотеки выведено на капитальный ремонт, но он был приостановлен. Компания, не справившаяся с объемом работ, внесена в реестр недобросовестных поставщиков.