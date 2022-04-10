Разыскиваются грабители автосалона

Полиция Севастополя объявила в розыск двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Один — из Краснодарского края, а другой — из Красноярского.

Полиция Севастополя объявила в розыск двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Один — из Краснодарского края, а другой — из Красноярского.

Вечером в субботу, 9 апреля, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился работник автосалона на ул.Вакуленчука с заявлением: в офис фирмы зашли двое неизвестных и, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили 21,2 млн рублей и 30 тысяч долларов США и скрылись.

В результате разбойного нападения заявитель не пострадал.

В кратчайшие сроки оперативники установили личности причастных к разбойному нападению. В розыск объявлены уроженец Краснодарского края Саломатин Дмитрий Сергеевич, 27.09.1976 г.р. и уроженец Красноярского края Перетягин Константин Сергеевич, 03.10.1990 г.р.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах совершённого преступления или о возможном местонахождении подозреваемых, просьба немедленно сообщить по телефону +7 (978) 739-82-01 или 102, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.