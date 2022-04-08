Взятка в семь тысяч долларов предназначалась борцу с коррупцией

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Севастополя и посредника-адвоката, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Севастополя и посредника-адвоката, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Они обвиняются в покушении на получение должностным лицом взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следствием установлено, что в конце января 2021 года действующий на тот момент замначальника отдела УЭБиПК УМВД России по Севастополю при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости, но за денежное вознаграждение данные мероприятия могут быть им прекращены. Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который в ходе неоднократных личных встреч с женщиной сообщал ей о выдвинутых требованиях.

Днем 25 марта 2021 года адвокат, находясь в своем автомобиле Range Rover, получил от председателя правления ТСН семь тысяч долларов США (533 тысячи рублей) для дальнейшей передачи замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Преступные действия сообщников пресекли оперативные сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Севастополю.

Бывший борец с коррупцией находится под домашним арестом. На денежные средства, ювелирные изделия, наручные часы, компьютерную технику и иное имущество обвиняемого на общую сумму более 400 тысяч рублей наложен арест.

Расследование уголовного дела завершено, проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.