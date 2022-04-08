В составе архитектурно-художественного совета произошли изменения

Совет сократили с 25 до 20 человек и освежили молодыми архитекторами.

Совет сократили с 25 до 20 человек и освежили молодыми архитекторами.

Согласно приказу департамента архитектуры и градостроительства от 6 апреля обновленный архитектурно-художественный совет теперь выглядит следующим образом. Председатель — Николай Гордюшин — и.о. заместителя губернатора Севастополя. Заместитель председателя совета — Евгения Афанасьева — замначальника управления развития городской среды департамента архитектуры и градостроительства. Секретарь — Лариса Анисочкина — начальник отдела архитектурного облика управления развития городской среды департамента.

По словам зампреда архитектурного совета Е.Афанасьевой, произошла плановая ротация, которую по положению об архитектурно-художественном совете необходимо проводить каждые полгода.

— Последний состав совета был укомплектован максимально допустимо. В нем работало 25 человек. Кто-то в связи с напряженным графиком работы не успевал присутствовать на заседаниях и просил о замене, кто-то достиг профессиональных успехов и теперь может эффективно работать в составе архитектурного совета. Мы стараемся поддерживать молодых перспективных архитекторов и с удовольствием приглашаем их в нашу команду, — прокомментировала «Севастопольской газете» последние изменения Е.Афанасьева.

Таким образом в члены совета были введены Элина Красильникова — ведущий научный сотрудник департамента архитектуры и градостроительства ФГАОУ «Севастопольский государственный университет», вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России; Михаил Плаксин — директор ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»; Максим Стрецкис — архитектор, преподаватель-исследователь в области «Строительства».

Покинули совет семь человек, в частности, Валерий Дорошко — художник-герольдмейстер; Валерий Мухин — руководитель сектора градостроительства и проектирования научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»; Юрий Падалка — председатель Севастопольского отделения общества охраны памятников истории и культуры; Константин Пирогов — представитель от регионального отделения партии «Единая Россия»; Дмитрий Фуклев — член Союза архитекторов Севастополя; Дмитрий Прокофьев (Москва) — член Союза архитекторов России, управляющий партнер архитектурного бюро «Сенаб проект».

Относительно последнего стоит напомнить, что архитектурное бюро «Сенаб проект» разрабатывало документацию для реконструкции Матросского бульвара. При этом в начале прошлого года Д.Прокофьев лично презентовал вторую часть благоустройства этого общественного пространства. Тогда из презентации устроили шоу, на которое были приглашены сенаторы, члены правительства, депутаты Законодательного собрания, представители командования ЧФ, журналисты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не скупился на похвалы в связи с окончанием реконструкции Матросского бульвара и заявил, что работы над вторым этапом благоустройства центральной части города начнутся в 2021 году. Основными целями нового проекта называлось дальнейшее развитие Матросского бульвара, создание единого паркового ансамбля и завершение центрального пешеходного кольца города «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница – проспект Нахимова – Приморский бульвар». Сразу после пиар-компании о проекте забыли и до сих пор не вспоминают.

Приведение в порядок Матросского бульвара стало делом чести и «детищем» мецената Алексея Чалого. Все работы по реконструкции бульвара выполнялись за счет его личных средств.