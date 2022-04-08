В Крыму откроют второй в РФ центр для выплат украинским беженцам и жителям Донбасса

Центр для выплат украинским беженцам и жителям Донбасса, ранее действовавший только в Ростовской области, будет открыт и в Крыму, что позволит ускорить перечисление им материальной помощи — 10 тысяч рублей.

Центр для выплат украинским беженцам и жителям Донбасса, ранее действовавший только в Ростовской области, будет открыт и в Крыму, что позволит ускорить перечисление им материальной помощи — 10 тысяч рублей.

Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

«Выплатной центр, который на сегодняшний день находится в Ростовской области, в ближайшие несколько дней <…> будет открыт и в Республике Крым, что позволит ускорить выплату в 10 тыс. рублей для граждан, которые вынужденно покинули территорию Украины и находятся на территории Республики Крым», — сказала О.Виноградова.

Глава комитета также сообщила, что украинцам и эвакуированным жителям Донбасса в Крыму предложили более 700 вакансий с предоставлением жилья. «Эта работа ведется прямо на пунктах прохода и в пунктах временного размещения на севере Крыма, чтобы гражданам вся эта информация была доведена. То есть, проблемы пересечь границу и здесь трудоустроиться на сегодняшний момент нет», — отметила О.Виноградова.

Она добавила, что «огромная помощь оказывается с точки зрения оформления всех документов, оформления и легализации статуса». «Очень многие пересекающие границу рассматривают нахождение и работу на территории Республики Крым кратковременно. Может быть, кто-то останется на постоянно. Есть те, кто будет получать статус беженца. Эти граждане выедут за пределы Крыма, потому что на сегодняшний момент в Республике Крым квота не открыта. Эта квота открыта на материке», — рассказала Виноградова.

В Минтруда Крыма 4 апреля сообщали, что с начала спецоперации границу Украины с Россией в Крыму пересекли более 34 тысяч беженцев, трудоустроиться на полуострове согласились 12 человек. В пунктах временного размещения в Крыму находились порядка 700 беженцев, почти половина из них — дети. За единовременной материальной помощью по 10 тысяч рублей к властям Крыма обратились более 4 тысяч беженцев, более 3 тысяч их заявлений перенаправили в Ростовскую область для получения выплат.