В Думу внесли проект о национализации собственности граждан недружественных стран

Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран.

Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран.

Документ размещен в думской электронной базе 8 апреля, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в ст.2 Гражданского кодекса РФ. Как отмечается в законопроекте, речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части».

Законопроект предусматривает наделение органов государственной власти субъектов РФ правом определять порядок принудительного изъятия имущества иностранных государств и иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 марта сообщал, что власти российского региона в ближайшее время начнут национализацию имущества украинских олигархов, поддерживающих киевский режим. Известно, что недвижимостью в Крыму владеет в том числе семья президента Украины Владимира Зеленского и ряд украинских олигархов. С.Аксенов уточнял, что простых граждан Украины этот процесс не касается.

Глава Крыма поручил к 4 апреля разработать проект федерального закона о национализации имущества украинских олигархов в России. Депутаты Госсовета республики 5 апреля поддержали инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона об изъятии имущества украинских олигархов и граждан иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ.