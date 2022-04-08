Севастопольские ученые возвращаются домой из антарктической экспедиции

Экспедиционный 87-й рейс научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» завершился 6 апреля в Калининграде.

После четырехмесячного плавания сотрудники Института биологии южных морей возвращаются в Севастополь. Шесть подразделений ИнБЮМа выполняли работы в антарктической части Атлантического океана, сообщает пресс-служба института.

— Для нашего учреждения при наличии НИС «Профессор Водяницкий», который находится под санкциями и которому разрешено ходить только по Черному морю, это возможность исследовать дальние Южные моря и океаны, поделиться и перенять опыт работы в морских экспедиционных условиях, — считает ведущий научный сотрудник, руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей Наталья Мирзоева.

Она также отметила, важность научных исследований в Антарктике, прежде всего, перспективностью освоения биоресурсов и необходимостью создания теоретической базы промысла.

Во время экспедиции ученые произвели отбор проб океанической воды, взвешенного вещества, различных видов гидробионтов. Особое внимание уделили изучению распределения численности и биомассы антарктического криля, перемещению его молоди в Северо-Западной Атлантике.

В общей сложности в антарктическом регионе была выполнена 101 станция с разной степенью сочетания гидрофизических, гидрохимических, ихтиологических и гидробиологических наблюдений в проливах Брансфилда и Antarctic Sound, в западной части моря Уэдделла, в разрезе через море Уэдделла, в районе Южных Оркнейских островов.

Учеными отобрано 116 проб воды для определения взвешенных и растворенных форм тяжелых металлов, 37 проб криля и 116 проб различных видов гидробионтов, отобраны пробы массовых видов рыб для выявления особенностей видового и генетического разнообразия нематод рыб Атлантического сектора Антарктики,

Морская 87-я экспедиция на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» была организована и профинансирована Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Она стартовала 7 декабря 2021 года в Калининграде.