Проект благоустройства мыса Хрустальный обойдется в 55 млн рублей

ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории на мысе Хрустальный на 55,4 млн рублей.

ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории на мысе Хрустальный на 55,4 млн рублей.

«Предметом контракта является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории в районе мыса Хрустального», — сказано в техзадании.

Контракт размещен в реестре 31 марта 2022 года, со сроком исполнения — 17 октября 2022 года. Исполнитель работ — московское ООО «Союз Проект».

В требования планировочных решений на участке общей площадью 48,5 га входит разработка единого стилистического подхода к объектам благоустройства, создание визуально и интуитивно понятной системы навигации для удобства движения пешеходов.

Проектировщики должны разработать систему беспрепятственного пешеходного движения с развитой дорожно-тропиночной сетью, с местами торговли, подходами к дорожно-транспортной инфраструктуре и к планируемым «местам притяжения».

Основные маршруты необходимо выложить бетонной или гранитной плиткой. Частью благоустройства станут велодорожки и велопарковки.

Предписано предусмотреть подключение к инженерным коммуникациям некапитальных строений, а также выполнить наружное освещение пешеходных зон и архитектурно-художественную подсветку видовых зон.

На территории предполагается разместить малые архитектурные формы, не забыв о системе видеонаблюдения, громкоговрорящего оповещения, автополиве газонов и повсеместного доступа маломобильных групп населения.

В концепции также планируется предусмотреть размещение павильонов, кафе, пунктов проката и модульных туалетов.

Отдельным пунктом указано устройство зоны тихого отдыха и элементов озеленения, с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Как указано в техзадании, все перечисленное должно быть взаимосвязано.