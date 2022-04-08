Оползни исследуют при помощи лазерного сканирования

Ученые СевГУ апробируют методику высокоточных исследований оползневых процессов в Крыму.

Исследованием оползневых процессов при помощи системы наземного лазерного сканирования занимается научно-исследовательская группа Института информационных технологий и управления в технических системах СевГУ. Это первая исследовательская работа, где ученые должны получить результаты мониторинга оползневых склонов в районе Севастополя, говорится в сообщении пресс-службы университета.

«Мы сделали модель оползневых склонов в районе пляжа «Толстяк» и пляжа «Учкуевка». Это именно те районы, которые особенно оползнеопасны. В районе мыса «Толстяк» доступ к местам оползней затруднен и рельеф сложен для размещения приборов», — рассказал старший преподаватель кафедры «Информационные системы», руководитель научно-исследовательской группы Сергей Кузнецов.

Подобные исследования два года назад начал проводить в рамках дипломной работы тогдашний выпускник, а ныне сотрудник кафедры «Информационные системы» Максим Собченко. Он выявил основные опасные участки этих склонов, и сейчас ученые проводят повторный мониторинг, чтобы проследить динамику оползневых процессов.

«В рамках дипломной работы я занимался построением 3d-моделей с использованием лазерных технологий. Я исследовал так называемый учкуевский оползень. Теперь мы будем сравнивать данные двухлетней давности с теми, что сделали сейчас», — рассказал М.Собченко.

Кроме наземного лазерного сканирования ученые хотят использовать и фотограмметрию для создания трехмерных моделей.

«Мы создаем трехмерные модели, и далее, используя программное обеспечение, будем сравнивать облака точек и выявлять опасные участки. Методика, которую мы сейчас апробируем, может лечь в основу масштабных исследований по всей береговой черте, где есть опасность оползневых процессов», — рассказал С.Кузнецов.