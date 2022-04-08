Новая «Золушка» СевТЮЗа — спектакль про оптимизм

По крайней мере, так видит будущую театральную постановку в Севастопольском театре юного зрителя известный режиссер из Санкт-Петербурга Василий Заржецкий.

По крайней мере, так видит будущую театральную постановку в Севастопольском театре юного зрителя известный режиссер из Санкт-Петербурга Василий Заржецкий.

В СевТЮЗе он ставит уже четвертый спектакль, очередной, который, по словам самого режиссера, ориентирован на семейный просмотр.

Какой будет новая постановка — классически-хрестоматийной, предназначенной для детского утренника или зрителям предстоит увидеть нечто неожиданное — об этом «Севастопольская газета» узнала от самого В.Заржецкого.

— Как понимать, «спектакль для семейного просмотра»?

— Постановка должна заинтересовать не только тех, кого приводят, но и родителей, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер. Мы долго думали, какой материал взять за основу.

На самом деле, есть множество вариантов «Золушки»: Тамары Габбе, Евгения Шварца, переводные по сказкам Шарля Перро, Братьев Гримм… Каждая из них имеет свое философское насыщение. Мы сделали некий микст из всех этих произведений, исходя из того, что продолжительность спектакля не должна превысить час-двадцать, именно столько времени удерживается детское внимание. В постановке использовали самое интересное и волнующие философские аспекты.

— Это какие?

— Мы шли от момента стихии, которая воплотилась в спектакле в танцевальном формате, сделали акцент на бал, праздник. Золушка стремится на бал, она хочет танцевать. Решили использовать атмосферу танцевального класса, где все увлечены балетом. И вот из этой атмосферы танцкласса, которую создает питерский хореограф Антон Дорофеев, рождается наша сказочная интерпретация этого уже давно избитого сюжета.

— Жанр определен?

— Философская сказка

— Кто такая Золушка?

— Наша Золушка — борец за свое право на счастье. Помните, у Шварца: «Мне так надоело самой себе дарить подарки в день рождения и на праздники! Добрые люди, где же вы? Добрые люди, а добрые люди!»

У нас этот монолог звучит, как манифест и требование, чтобы счастье наконец-то пришло к ней! Наша Золушка — альтруист, она готова открыться этому миру, но мир не принимает ее.

— А Принц каков?

— Романтичный, в черном берете, довольно инфантильный. Наш принц — это собирательный образ многих современных молодых людей: аморфный, нерешительный, непонимающий, чего он хочет. Он — тайный воздыхатель нашей Золушки, с которой они вместе занимаются в балетном классе. Она ему безумно нравится, но он никак не может ей открыться из-за своего юношеского инфантилизма. Ситуация бала, когда она его выбирает принцем…

— У вас принц — выборная должность?!

— Да, и избирательная компания происходит очень необычно, как результата вытягивания счастливого билета.

— Спектакль, похоже, получается социальным?

— Напомню, что Шарль Перро писал свою «Золушку» в период, когда во Франции происходил расцвет класса буржуазии. В произведении отражено яркое социальное неравенство. Причем, известно, что сам он был философом, политиком, лингвистом…

— То есть, Золушка прорывается к своему счастью через тернии имущественного неравенства?

— Да, но она исполнена оптимизма, свойственного эпохе просвещения, с призывом самой возделывать свой сад, а не только ждать крестную фею, которая принесет хрустальную туфельку.

— Ваша Золушка возделывает?

— Как раз об этом я пока и не расскажу!

— Тогда расскажите о других персонажах спектакля.

— Это два друга Принца, сестры Зоушки, Мачеха и Король. Мачеха с завистью стареющей красавицы смотрит на падчерицу, прекрасно понимая жизненные перспективы своих дочерей. К слову, она не особо настроена выдавать своих дочерей за принца.

— Почему?

— В молодости она тоже была влюблена в принца, и ничего хорошего, судя по дочерям, из этого не вышло.

— А как же тогда воспринимать концовку сказки, что «жили они долго и счастливо»?

— Послушайте, ну с чего? Любовь, вспыхнувшая здесь, сегодня и сейчас, как правило, продолжения не имеет. Ну, встретились они на балу, ну потанцевали… Да они и знакомы-то были всего пару часов!..

— Но конец у сказки счастливый?

— У нас сказка о желании быть счастливым. Как у Чехова, главное не само счастье, а стремление к нему. Поэтому, мы ставим спектакль об оптимизме.

— В каких костюмах это все будет сыграно?

— В изящных, стилизованных: будут кринолины, роскошные парики с фруктами и кораблями. Разумеется, проскользнут тыква, карета и хрустальная туфелька.

Тема, идея спектакля, весь концептуальный ряд идут от меня, а хореограф воплощает то, что своими средствами я сделать не могу.

— А музыка?

— Отдаем дань французской барочной музыке Жана-Филиппа Рамо, плюс делаем сентиментальный акцент на произведения гения русской тоски Александра Вертинского.

— Кто играет главные и неглавные роли?

— У нас молодежно-боевой состав: Золушка — Екатерина Ганина, Принц — Саша Ревков, друзья Принца — Кирилл Паниотов и Семен Сковородин, сестры — Лиза Бессокирная и Катя Александрина, Король — Игорь Ливенцов, Мачеха — Аня Алфимова.

— Сколько будете работать над спектаклем, когда премьера?

— Работать уже начали, премьеры намечены на 21 и 22 мая, по два спектакля в день.

Для полноты картины В.Заржецкий предложил поговорить с хореографом и художником.

Лауреат Международного конкурса хореографов Антон Дорофеев, рассказал, что для постановки выбрана стилизация барочного театра в сочетании с современностью. Все актеры будут танцевать, и они уже готовы это делать.

— Я вообще люблю работать с драмой, особых сложностей при этом у меня не возникает, — объяснил А.Дорофеев.

Художнику-постановщику спектакля, художнику по костюмам Марии Высотской надо создать декорации в этакой условной старине, с небольшим налетом ретро, винтажа.

— Мы не собираемся ставить утренник с какими-то кричащими костюмами и ряженым артистами, у нас более эстетская, утонченная тематика, — рассказала М.Высотская. — Постараюсь соединить условность с реализмом: на сцене будут стены усадьбы, люстры, балетные станки, которые на всем протяжении спектакля будут кататься по сцене и взаимодействовать со зрителями.

Самая красочная сцена, разумеется, бал. Не будут раскрывать все задумки, секрет пока составляет даже идея платья для Золушки. Могу сказать лишь одно: «Это будет красиво!»