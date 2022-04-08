Март в Крыму был снежным и холодным

За март в бассейнах рек юго-восточного предгорья полуострова выпало осадков в 2,2-2,6 раз больше нормы, а на реках ЮБК и юго-западного предгорья — в пределах многолетних значений.

За март в бассейнах рек юго-восточного предгорья полуострова выпало осадков в 2,2-2,6 раз больше нормы, а на реках ЮБК и юго-западного предгорья — в пределах многолетних значений.

Осадки выпадали преимущественно в виде мокрого снега и снега. Преобладание холодной погоды, отсутствие оттепелей и активного таяния снега в горном Крыму способствовали постепенному, но значительному уменьшению водности рек, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Приток воды в водохранилища в марте в млн куб.м составил: Белогорское – 10,65, Симферопольское — 5,153, Счастливое – 2,189, Партизанское – 11.2111, Чернореченское — 7,049.

К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 194,96 млн куб.м, что на 6,83 млн куб.м больше, чем месяц назад.