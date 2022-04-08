Боксом предложено заниматься под открытым небом

Программу строительства уличных спортивных площадок для занятий боксом обсуждали 7 апреля в Москве генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Программу строительства уличных спортивных площадок для занятий боксом обсуждали 7 апреля в Москве генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Это новый, современный проект под открытым небом в городе Севастополь, благодаря которому все желающие смогут заниматься боксом самостоятельно или получить квалифицированное обучение, а также поставить правильный удар, сообщила пресс-служба федерации.

Главная особенность идеи, что в секцию бокса можно записаться круглосуточно, а занятия будут проводиться на улице.

Т.Кириенко рассказала о важности подобных проектов: «Открытые площадки для занятий боксом планируется внедрять в регионах и разных городах России. Данная идея поможет популяризировать бокс, привлечь людей разного возраста, окажет содействие физическому развитию и хорошей спортивной форме».