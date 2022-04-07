В парке Победы облили краской мемориальный камень

Полиция Севастополя проводит проверку по фактам повреждения мемориального объекта и нанесения надписей, дискредитирующих ВС РФ.

Вечером 6 апреля в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратились местные жители, сообщив, что в парке Победы неизвестные облили краской мемориальный объект, посвященный Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир, а также нанесли надписи, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали совершенные правонарушения.

В настоящее время полицейскими опрашиваются очевидцы, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к инциденту и их задержание, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

На утро 7 апреля следы вандализма на камне были стерты сотрудниками ГБУ «Парки и скверы».

Закладка памятного камня из красного гранита в парке Победы состоялась в марте 2021 года. Инициатором и спонсором выступила региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма». Планировалось, что позже на этом месте появится памятник, напоминающий о севастопольских добровольцах, погибших на Донбассе.

7 апреля отмечается восьмая годовщина принятия декларации о суверенитете Донбасса.