Реконструкция части объектов Исторического бульвара завершится в 2022 году

Работы по реконструкции части объектов одного из знаковых для Севастополя мест — Исторического бульвара — планируется завершить в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Работы по реконструкции части объектов одного из знаковых для Севастополя мест — Исторического бульвара — планируется завершить в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

В августе 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что объем работ, выполненных на Историческом бульваре в Севастополе, реконструкция которого прервана по вине недобросовестного подрядчика, составляет менее 10% от запланированного.

«В настоящее время осуществляется комплекс работ по завершению реконструкции части Мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854–1855 годах «Исторический бульвар» в рамках проектной документации 2017 года. Срок завершения реконструкции — четвертый квартал 2022 года», — говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Уточняется, что по итогам конкурсных процедур генеральным подрядчиком работ определен АО «ПромСтройСервис».

При этом, как отметили в компании, проектом 2017 года учтен не весь необходимый объем работ, «что не позволяет завершить реконструкцию объекта в полном объеме». Кроме того, в настоящее время часть проектных решений не соответствует действующей нормативной базе. В связи с этим Единый заказчик предлагает включить в федеральную адресную инвестиционную программу реновацию и регенерацию территории Исторического бульвара как достопримечательного места. В рамках нового мероприятия в таком случае будут учтены все необходимые работы за исключением реставрации памятников.

Об Историческом бульваре

Ранее объект планировалось реконструировать в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, при этом в России всего несколько компаний, которые имеют право проводить подобные работы, была выбрана одна из них. Однако подрядчик, компания «Меандр», не выполнил обязательства сразу по нескольким объектам в разных регионах России, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

На Историческом бульваре расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя, в том числе один из символов города — панорама. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854–1855 годов «Исторический бульвар» началась в 2018 году. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.