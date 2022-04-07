На пляж в Витино вынесло корабельную якорную мину

Предположительно корабельную якорную мину обнаружили в среду, 6 апреля, на пляже на западном побережье Крыма, севернее Евпатории, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

Предположительно корабельную якорную мину обнаружили в среду, 6 апреля, на пляже на западном побережье Крыма, севернее Евпатории, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

«Сегодня около 15.00 на пульт «112» поступило сообщение о том, что на пляже Московский берег в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина», — сказал собеседник агентства.

Информация была передана во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.

«В настоящее время вся территория охраняется сотрудниками МВД. Завтра уже будет принято решение, проведена идентификация данного предмета и решен вопрос о транспортировке и уничтожению», — добавил собеседник.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил 19 марта, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов.

Позже несколько мин было замечено и уничтожено у берегов Румынии, Болгарии и Турции.