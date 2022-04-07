Крым и Севастополь стали больше и производить, и потреблять электроэнергии

Потребление электроэнергии в Крыму и Севастополе в марте этого года составило 900,8 млн кВт•ч, что на 7,8 % больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора Единой энергетической системы.

Потребление электроэнергии в Крыму и Севастополе в марте этого года составило 900,8 млн кВт•ч, что на 7,8 % больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора Единой энергетической системы.

По данным диспетчерского управления, электростанции Крымской энергосистемы в марте выработали 770,4 млн кВт•ч электроэнергии, что на 20,8 % больше, чем год назад.

В свою очередь выросло и потребление. Так за первый квартал текущего года оно увеличилось на 6,7%. При этом с января по март крымские электростанции выработали на 9,3% электроэнергии больше чем за аналогичный периода прошлого года.

Дефицит мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии из смежной Кубанской энергосистемы.

Филиал Системного оператора Единой энергетической системы — Черноморское РДУ —осуществляет диспетчерское управление объектами электроэнергетики в Крыму и Севастополе: Балаклавской и Таврической тепловыми электростанциями (ТЭС), солнечной электростанцией в Перово (СЭС) и Сакской теплоэлектроцентралью (ТЭЦ).