Камеры на дорогах Крыма разместили в неожиданных местах

На полуострове введено в эксплуатацию 360 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Министерство транспорта Республики Крым.

На полуострове введено в эксплуатацию 360 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Министерство транспорта Республики Крым.

С целью повысить безопасность движения в Крыму заключили два концессионных соглашения на интеграцию и эксплуатацию системы фотовидеофиксации.

Специалисты провели анализ аварийности дорог и определили новые неожиданные места для размещения видеокамер. На данный момент по концессионным соглашениям в Крыму введено в эксплуатацию 360 стационарных объектов фотовидеофиксации.

«Практика показывает, что один из наиболее действенных способов успокоить лихача — организовать контроль движения и обеспечить автоматическую рассылку штрафов», — говорится в сообщении Минтранса.