Движение по Академика Крылова ограничат на месяц

Автомобильное движение на подъеме по улице Академика Крылова до улицы Льва Толстого ограничат с 26 апреля до 26 мая 2022 года.

Автомобильное движение на подъеме по улице Академика Крылова до улицы Льва Толстого ограничат с 26 апреля до 26 мая 2022 года.

Причина — проведение ремонтных работ на объекте «Капитальный ремонт подпорной стены: подъем на ул.Льва Толстого по ул.Крылова». Соответствующий приказ издан департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В документе говорится о введении временных ограничений дорожного движения всех видов транспортных средств по участку автомобильной дороги ул.Академика Крылова от пересечения с ул.Годлевского до пересечения с ул.Рябова с 8.00 26 аперля до 19.00 26 мая 2022 г.

Подрядчику ООО «ЭнергоИнтел Строй» предписано обеспечить разработку схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с существующими требованиями.

Напомним, что капитальный ремонт подпорной стены вдоль ул.Академика Крылова департамент городского хозяйства планировал завершить еще в декабре 2021 года, Однако что-то пошло не так, и работы были перенесены на 2022 год. Новым сроком сдачи заявлен 2-й квартал 2022 года.