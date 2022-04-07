Директор Севгеоцентра перечислил себе зарплаты больше, чем положено

Прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении более 1,3 млн рублей, принадлежащих организации, которая учреждена правительством Севастополя.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении более 1,3 млн рублей, принадлежащих организации, которая учреждена правительством Севастополя.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших директора и главного бухгалтера ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии». В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в присвоении средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в пособничестве в присвоении с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, директор ООО «Севгеоцентр», учредителем которого является правительство Севастополя, с июня 2020 года по май 2021 года присвоил денежные средства возглавляемой им организации в размере почти 1,3 млн рублей. Хищение он совершал при пособничестве главного бухгалтера, которая по указанию руководителя перевела на его банковский счет более 1,1 млн рублей под видом начисления заработной платы и аванса, сверх установленных трудовым договором и иными нормативными документам. Оставшуюся часть денег директор похитил самостоятельно, перечислив себе на счет излишние денежные средства под видом заработной платы и аванса, а также путем присвоения части подотчетных денег.

Расследование вел Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.