Бронзовых пчелок сбили кувалдой и сдали в металлолом

Создатели проекта «Симферопольские пчелы» оценивают ущерб более чем в 200 тысяч рублей.

Создатели проекта «Симферопольские пчелы» оценивают ущерб более чем в 200 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило сообщение от одного из создателей проекта о краже бронзовых фигурок. Пчелки были установлены на территории парка «Екатерининский сад» и парка им.Тренева, а также на ул.Горького.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, статуэтки она сбивала кувалдой, а потом сдавала в пункт приема металла. Была установлена причастность задержанной к кражам семи статуэток. Выручила она за них 60 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ — кража. В рамках следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также точную сумму нанесенного ущерба.

Кроме того, сотрудники полиции проведут проверку законности деятельности пункта металлоприема, куда задержанная сбывала похищенные статуэтки, говорится в сообщении пресс-службы МВД Республики Крым.

В 2018 году в центре Симферополя к Дню города были установлены бронзовые пчелки, символизирующие различные профессии. Фигурки, а их было сначала было два десятка, сразу же стали любимицами соцсетей: их фотографируют и выкладывают в соцсетях с хэштэгом #beesimf. В настоящее время установлено 45 пчелок.

Пчела — символ столицы Крыма.