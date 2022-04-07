Борцы со знаком «Z» во всем признались

Суд в Севастополе заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили, со знаком поддержки проведения спецоперации ВС РФ.

Суд в Севастополе заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили, со знаком поддержки проведения спецоперации ВС РФ.

По ходатайству следователя следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району города суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее, полиция совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержала двоих мужчин 22 и 23 лет, подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. Острыми предметами они резали колеса, припаркованных на улицах Севастополя автомобилей.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. В смартфонах подозреваемых обнаружены видеофайлы, подтверждающие их противоправную деятельность. Есть съемки, как злоумышленник повреждает колеса транспортных средств, на которых нанесен символ поддержки российской армии — знак «Z».

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ. Они дали признательные показания.

Сотрудники полиции проверяют возможную причастность фигурантов к другим преступлениям.