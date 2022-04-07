121-му бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский».

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский».

Соответствующий документ опубликован 7 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в указе.

121-й тяжелый Краснознаменный Севастопольский бомбардировочный авиационный полк был сформирован в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой летчики произвели 7 624 боевых вылета. За отличные боевые действия при освобождении Севастополя полку было присвоено почетное наименование «Севастопольский».

В августе 2020 года отметил свое 80-летие. Полк принимал участие в афганской войне с 1980 года.

Базируется полк на аэродроме Энгельс в Саратовской области. Оснащен современными ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС.