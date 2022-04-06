В Севастополе задержали двоих мужчин с ножами, нацистской атрибутикой и литературой

Они подозреваются в умышленном повреждении имущества граждан: прокалывали шины автомобилям со знаком «Z».

Они подозреваются в умышленном повреждении имущества граждан: прокалывали шины автомобилям со знаком «Z».

У задержанных изъяты ножи, фотографии, литература и атрибутика нацистского толка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

«Оперативниками УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка», — сказала И.Волк.

Следователем Отделения полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Как следует из распространенного МВД России видео, в телефоне одного из задержанных обнаружен чат националистического батальона «Азов», который признан экстремистским в России и запрещен. Второй задержанный ранее был судим за уклонение от призыва на срочную службу.