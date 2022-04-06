Средиземноморскую черепаху нашли в Анапе

На черноморском курорте спасают 100-килограмовую черепаху, выброшенную на берег за тысячу километров от района обитания.

На черноморском курорте спасают 100-килограмовую черепаху, выброшенную на берег за тысячу километров от района обитания.

На пляж Анапы выбросило истощенную черепаху — логгерхед или каретта. Этот вид занесен в Красную книгу и в Черном море не водится. Скорее всего, ее принесло сюда штормовым течением из Средиземного моря.

Специалисты говорят, что за полвека это всего лишь третий случай, когда средиземноморская черепаха попала на берег Черного моря.

Местные жители передали найденную рептилию сотрудникам муниципального предприятия «Объединение курортных услуг». На место немедленно вызвали специалистов — сотрудников заповедника «Утриш». Они осмотрели черепаху, оказали ей первую помощь, однако ее состояние все равно оценивают как тяжелое. Сейчас она в местном центре реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех.

— Удивительная для Анапы история. Сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы помочь черепахе — поливают её водой, пытаются накормить. Однако, по их словам, рептилия в тяжелом состоянии. Очень надеюсь, что она поправится. Будем помогать нашим учёным в выхаживании морской путешественницы, — прокомментировал историю мэр Анапы Василий Швец.

Справка

Логгерхед или головастая черепаха (лат. Caretta caretta) — вид морских черепах. Их можно встретить в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Кроме того логгерхеды частые гости в Средиземном море. Логгерхед относится к достаточно крупным морским черепахам, некоторые экземпляры могут достигать до 135 кг.