Росавиация продлила ограничения на полеты гражданской авиации

До 13 апреля продлены ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

До 13 апреля продлены ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен. До 13 апреля 2022 года 03:00 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничение полетов для гражданских самолетов действует с 24 февраля.

Временно закрытые аэропорты юга РФ получат субсидии, заявили в Минтрансе.