Привезут немецкую оперу и Вагнера

Очередной концерт-лекцию из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится 2 мая в Севастопольском театре им.А.В.Луначарского.

Очередной концерт-лекцию из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится 2 мая в Севастопольском театре им.А.В.Луначарского.

Рихард Вагнер, Карл Мария фон Вебер, Отто Николаи, Хуго Вольф, Роберт Шуман, Франц Шуберт, Иоганнес Брамс и Густав Малер — произведения этих композиторов прозвучат на этом музыкальном вечере.

Исполнение произведений дополнит традиционно интересный и познавательный рассказ музыковеда.

Например, о том, где слушали в XIX веке музыку немецкая публика. Или, почему в операх Вебера пение сочетается с диалогами.

Любопытная информация и о том, что изменил в опере сам Вагнер, и почему композиторы стали сочинять не только симфонии и оперы, а еще и песни.

Заметим, что предыдущие оперные лекции-концерты уже получили теплый отклик от севастопольских зрителей, многие из них навсегда смогли избавиться от расхожего стереотипа, что оперное искусство - скучное и несовременное.

Оказалось, что, как и другие сценические жанры, оперные спектакли вмещают весь драматизм человеческих чувств и страстей: от грусти до смеха, от ярости до любви, от предательства до проявления благородства.

Кстати, а знаете ли вы, как именно Вагнер и Малер повлияли на развитие профессии дирижера, что именно писал Чайковский о немецких композиторах, и что понимать под словом «шубертиады»?

Хотите узнать? Тогда приходите на концерт-лекцию.

Кстати, заявленный ранее концерт-лекция, посвященный французской опере, все-таки состоится, но 23 мая.

Остается напомнить, что оба концерта начнутся в 18.30.