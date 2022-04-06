Полицейские разогнали нелегальных торговцев

Очередной рейд по пресечению незаконной торговли на пл.50-летия СССР в Гагаринском районе провели 6 апреля представители департамента сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с сотрудниками полиции.

Очередной рейд по пресечению незаконной торговли на пл.50-летия СССР в Гагаринском районе провели 6 апреля представители департамента сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с сотрудниками полиции.

Утром несанкционированный рынок торговал как обычно — на коробках, ящиках и самодельных лотках. Порядка 30 нелегалов, в основном люди глубоко пенсионного возраста, а поположе — мигранты, активно предлагали цветы, фрукты, зелень, рыбу. Проходящие мимо люди живо интересовались ценами, покупали недорогую редиску.

— Лица, которые размещают незаконные лотки и торговые развалы без соответствующих и предусмотренных законом документов, привлекаются к административной ответственности по закону города Севастополя, — объяснил вышедший на рейд с журналистами начальник управления контроля департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Олег Травиничев.

А кроме региональных, несанкционированная торговля нарушает еще порядка 10 федеральных законов. За правонарушение положен штраф для юридических лиц от 3,5 до 5 тысяч рублей.

Несмотря, на кажущуюся стихийность, заметно, что уличная торговля упорядочена и хорошо организована изнутри. За «невинными» продавцами часто стоят оптовые поставщики или перекупщики. Поэтому севастопольские полицейские, бабушек, торгующих цветами и вязаными носками, предупредили об их незаконных действиях, а протоколы составили на злостных нелегальных торговцев помоложе.

За время операции было составлено около десятка протоколов за нелегальную торговлю. Всего в этом году за подобные нарушения их выписано около двух сотен, а за прошлый год — 600.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует приобретать товары у нелегальных продавцов. Документов, подтверждающих безопасность продуктов у таких торговцев нет. Торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных норм и опасна для здоровья и жизни покупателей.