Летним кафе разрешили до лета не платить за аренду площадок

На очередном заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе утвержден первый пакет мер.

На очередном заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе утвержден первый пакет мер.

Он подготовлен департаментом экономического развития по итогам анализа поступивших предложений.

«Помощь нужна реальная, а не для галочки. Поэтому мы внимательно изучили все потребности предпринимателей. Если будет необходимость, пакет экономических мер будет дополнен», — цитирует пресс-служба правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева, участвовавшего в заседании.

Пока мер не слишком много. Одна из них — продление срока уплаты налогов по упрощенной системе. Принятая на федеральном уровне для ограниченного перечня отраслей, в Севастополе она будет распространена на гостиничный бизнес, IT-сферу и общепит.

Бизнесу дана отсрочка арендой платы по договорам аренды госимущества с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

Летние кафе с 1 января до 1 июня будут освобождены от платежей за открытые площадки.

Вводятся новые виды займов, предоставляемых государственным фондом микрофинансирования.

Перечень мер поддержки для бизнеса Севастополя представлен на сайте «Мой бизнес» —mb92.ru, его обещают максимально быстро актуализировать.