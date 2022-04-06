Новости Севастополя

Беженцам разрешили поменять 8 тысяч гривен на рубли

Разъяснения, по обмену украинских гривен на рубли дал Банк России.

Разъяснения, по обмену украинских гривен на рубли дал Банк России.

«Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки», — говорится в сообщении Центробанка.

Обмен осуществляют уполномоченные банки. По России — это Сбербанк, а на территории Республики Крым и Севастополя — Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

Обмен производится по фиксированному курсу — 2,5 рубля за одну украинскую гривну, без комиссии.

Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 тысяч гривен на одного человека.

Для обмена необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый в банке.

В России с 9 марта по 9 сентября 2022 года введено ограничение на операции с валютой. Поменять в банке наличную валюту на рубли россияне могут в любой момент и в любом объеме. А вот купить ее в течение срока действия временного порядка нельзя.

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