Беженцам разрешили поменять 8 тысяч гривен на рубли

Разъяснения, по обмену украинских гривен на рубли дал Банк России.

«Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки», — говорится в сообщении Центробанка.

Обмен осуществляют уполномоченные банки. По России — это Сбербанк, а на территории Республики Крым и Севастополя — Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

Обмен производится по фиксированному курсу — 2,5 рубля за одну украинскую гривну, без комиссии.

Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 тысяч гривен на одного человека.

Для обмена необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый в банке.

В России с 9 марта по 9 сентября 2022 года введено ограничение на операции с валютой. Поменять в банке наличную валюту на рубли россияне могут в любой момент и в любом объеме. А вот купить ее в течение срока действия временного порядка нельзя.