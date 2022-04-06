Банкам упростили открытие новых офисов

Для банков и их филиалов вводится один универсальный вид внутренних структурных подразделений — дополнительные офисы. Соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 апреля 2022 года.

Для банков и их филиалов вводится один универсальный вид внутренних структурных подразделений — дополнительные офисы. Соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 апреля 2022 года.

Все существующие внутренние структурные подразделения кредитных организаций (за исключением передвижного пункта кассовых операций) автоматически признаны дополнительными офисами. Их не потребуется переименовывать в обязательном порядке. При этом внутреннему структурному подразделению могут быть разрешены все операции, которые может осуществлять кредитная организация или ее филиал.

Также минимизирован перечень документов, которые необходимо направить в Банк России для открытия дополнительного офиса.

Закреплено отсутствие территориальных ограничений для открытия дополнительного офиса, регламентировано открытие удаленных точек обслуживания — помещений дополнительного офиса, расположенных по адресам, отличным от адреса местонахождения дополнительного офиса, в которых могут осуществляться банковские операции.