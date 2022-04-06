Акция поверки тонометров вызвала небывалый интерес

В течение трех дней (6, 7 и 8 апреля) в Севастопольском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) во второй раз проводится Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» Жители города могут бесплатно поверить точность показаний индивидуальных аппаратов, измеряющих артериальное давление.

В течение трех дней (6, 7 и 8 апреля) в Севастопольском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) во второй раз проводится Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» Жители города могут бесплатно поверить точность показаний индивидуальных аппаратов, измеряющих артериальное давление.

Первая акция проводилась в 2020 году и длилась всего один день. На этот раз Росстандартом решено принимать жителей города в течение трех дней. Последнее отчасти обусловлено высокими показателями смертности от болезней системы кровообращения, озвученными в июле 2021 года главой горздрава.

В ходе прошлой акции удалось поверили 231 тонометр, из которых 41 оказался в неисправном состоянии. Наиболее частными неисправностями стали негерметичность манжеты и превышение погрешности показаний.

В этом году интерес к акции превзошел все ожидания. Уже в начале седьмого утра у входа в ЦСМ начала собираться очередь. Еще бы — в обычные дни поверка стоит больше 300 рублей!

Как рассказал «Севастопольской газете» начальник отдела поверки и калибровки теплотехнических и физико-химических средств измерения ФБУ «Севастопольский ЦСМ» Сергей Арутюнян, в ходе акции можно поверить любые бытовые приборы — тонические, полуавтоматические и автоматические.

Эталоном является установка отечественного производства УПКД-3 (установка поверки каналов давления и частоты пульса). Сам процесс поверки происходит следующим образом: пользователь приносит тонометр, после чего специалист проводит его внешний осмотр, проверяя целостность трубок, груши, манжеты, элементов питания, а также исправность функционирования кнопок. После этого сотрудник переходит к проверке метрологических характеристик — подсоединяется к установке УПКД-3, где задаются эталонные значения верхнего и нижнего давления, а также частоты пульса, что является условием проведения измерений.

— Если прибор функционирует в допустимой погрешности, он признается пригодным и возвращается владельцу. Если что-то пошло не так, выдаем памятку, где указываем, по каким характеристикам идет искажение, либо нарушено физическое состояние каких-то частей прибора.

В ходе приема специалисты Севастопольского ЦСМ не только дают заключение о работе тонометра, но и консультируют по вопросам эксплуатации аппаратов, а в случае необходимости меняют элементы питания.

Сама поверка в среднем занимает от 10 до 30 минут, то есть в другой день приходить не надо.

Начальник отдела также пояснил, что тонометры, которые используются в поликлиниках и больницах, должны поверяться раз в год, а некоторые раз — в два года. В отношении бытовых приборов срок поверки не регламентируется, но желательно, чтобы они также проходили поверку раз в год.

На вопрос, какому тонометру — электронному или механическому — стоит доверять больше, С.Арутюнян пояснил, что все дело не в виде прибора, а в соблюдении методики измерения. Прежде, чем приступить к измерению кровяного давления, стоит внимательно изучить паспорт и инструкцию по эксплуатации.

— Если вы делаете все правильно, результаты, показанные электронным и механическим тонометром, должны совпасть. Не стоит думать, что при использовании электронного прибора достаточно просто накинуть манжету на руку, не отказывая себя в том, чтобы разговаривать или менять положение тела при измерении. Выполните правильно измерение и результат не заставит себя ждать, — подытожил сказанное специалист.

«Севастопольская газета» также поинтересовалась мнением очередников в ожидании поверки.

— В прошлый раз я поверяла тонометр за 100 рублей, сегодня есть возможность сделать это бесплатно.

— Еще года не прошло, как я отправляла свой тонометр на поверку по гарантии в Симферополь, вернули с гарантией, что все хорошо. Но он как врал, так и врет! А что я должна думать, если в течение пяти минут при трех последовательных измерениях мой тонометр показывает мне разные результаты! Притом, что я действую строго по инструкции. А от показания зависит, какое лекарство принять, — рассказала Ольга Васильевна.

Валентина Тимофеевна пришла поверять свой тонометр впервые и, что называется, за компанию. А еще потому, что прочла объявление в «Севастопольской газете». Как, впрочем, и Лидия Андреевна. У нее японский прибор, к которому у нее особых нареканий нет, но поверить-то все равно надо.

Пользуясь случаем, «Севастопольская газета» также поверила тонометр. Специалисты удостоверили нас в исправности прибора и даже наклеили на него весьма оптимистическую наклейку: «Я точный! Меня проверили в ЦСМ».