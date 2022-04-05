Выпускников 9 и 11 классов приглашают стать медиками

Севастопольский медицинский колледж им.Жени Дерюгиной 8 и 22 апреля проводит День открытых дверей.

Сотрудники колледжа расскажут о правилах приемной кампании, выборе специальности, учебном процессе, внеклассной деятельности. Также будущим абитуриентам покажут само здание, учебные кабинеты, материально-техническую базу.

На сегодняшний день в профессиональном учебном заведении предлагают специальность «Лечебное дело» для выпускников 11-х классов и «Сестринское дело» для выпускников 9-х и 11-х классов. Срок обучения после 11 класса — три года, после 9 класса — четыре.

В 2022/23 учебном году колледж планирует принять на обучение 325 студентов, из них 225 — на бюджетной основе и 100 - на коммерческой.

Всех желающих ожидают в главном корпусе по адресу ул.Краснодарская, 31. Начало в 17.00.