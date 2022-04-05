СевГУ будет учить на археологов и синоптиков

Севастопольский госуниверситет получил лицензию на 13 новых направлений подготовки. Из них четыре — по специальностям среднего профессионального образования (СПО), пять — бакалавриата и четыре — магистратуры. В этом году прием по некоторым новым направлениям планируется на внебюджетную форму обучения. Теперь в СевГУ осуществляется подготовка по 145 направлениям подготовки и специальностям.

Севастопольский госуниверситет получил лицензию на 13 новых направлений подготовки. Из них четыре — по специальностям среднего профессионального образования (СПО), пять — бакалавриата и четыре — магистратуры. В этом году прием по некоторым новым направлениям планируется на внебюджетную форму обучения. Теперь в СевГУ осуществляется подготовка по 145 направлениям подготовки и специальностям.

Программы СПО: Информационные системы и программирование; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям); Право и судебное администрирование.

Программы бакалавриата: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия; Сестринское дело; Специальное (дефектологическое) образование; Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); Реставрация.

Программы магистратуры: Прикладная математика и информатика; Гидрометеорология; Реконструкция и реставрация архитектурного наследия; Археология.

«Открытие новых направлений подготовки связано с социально-экономическим развитием региона, кадровой потребностью в областях культуры и искусства, медицины, оздоровления населения, археологии, а также c запросом научно-исследовательских организаций Крыма и Севастополя», — пояснил первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.

В этом году прием по некоторым новым направлениям планируется на внебюджетную форму обучения.