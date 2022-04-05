Севастополь выбился в города с благоприятной средой обитания

Город впервые получил такой статус, набрав 186 баллов из максимальных 360.

Согласно результатов индекса качества городов за 2021 года Севастополь среди крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, набрал 186 баллов. Итоги конкурса опубликованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Оценка качества городской среды проводится ежегодно в 1117 городах всех 85 субъектов России. Индекс рассчитывается исходя из 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Показатели оцениваются по 10-бальной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении в 183 балла.

Города различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Поэтому в индексе они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Сравнивать города можно только в рамках их размерно-климатических групп.

По итогам 2021 года только шесть субъектов Российской Федерации достигли значения показателя «Доля городов с благоприятной городской средой» в размере 100%: это города Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея и Республика Алтай.

У Москвы индекс качества равен 293 баллов, у Питера — 256.