Новости Севастополя

Севастополь выбился в города с благоприятной средой обитания

Город впервые получил такой статус, набрав 186 баллов из максимальных 360.

Город впервые получил такой статус, набрав 186 баллов из максимальных 360.

Согласно результатов индекса качества городов за 2021 года Севастополь среди крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, набрал 186 баллов. Итоги конкурса опубликованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Оценка качества городской среды проводится ежегодно в 1117 городах всех 85 субъектов России. Индекс рассчитывается исходя из 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Показатели оцениваются по 10-бальной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении в 183 балла.

Города различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Поэтому в индексе они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Сравнивать города можно только в рамках их размерно-климатических групп.

По итогам 2021 года только шесть субъектов Российской Федерации достигли значения показателя «Доля городов с благоприятной городской средой» в размере 100%: это города Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея и Республика Алтай.

У Москвы индекс качества равен 293 баллов, у Питера — 256.

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