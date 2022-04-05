Победили в творческом фестивале «Звезда спасения»

В Севастополе определены победители первого этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

В Севастополе определены победители первого этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Итоги фестиваля подвели 5 апреля в Главном управлении МЧС России города. Участники от 7 до 18 лет представили на конкурс более двухсот работ в области изобразительного, сценического, хореографического и литературного творчества.

Оценивали их усилия сотрудники МЧС, представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Студенческого корпуса спасателей, городской художественной школы, управления по делам молодежи и спорта и департамента образования.

В результате лучшей в номинации «Изобразительное искусство» были признана работа 15-летней Полины Большаковой «Кораблекрушение».

Студенты Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности признаны самыми-самыми в номинации «Литературное произведение» с авторской работой, посвященной 90-летию окончания Гражданской войны.

Восьмилетний Владимир Черняев прочел стихотворение Льва Ошанпина «Мы долю выбрали свою» и назван лучшим в номинации «Сценическое искусство».

Судьи также по достоинству оценили хореографическое выступление коллектива «АртМАНия» Малой Академии наук, ребята станцевали хореографическую композицию под названием «Герои в наших сердцах».

Среди музыкантов победителем признан 4-Б класс школы №35, посвятивший свое песенное исполнение пожарным России.

Церемонию награждения обещают провести в ближайшее время, после чего лауреаты всех номинаций представят родной город на Всероссийском этапе фестиваля «Звезда спасения», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю.