Особый порядок госзакупок по строительству в Крыму продлят

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении особого порядка закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе на два года.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении особого порядка закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе на два года.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Законопроектом предусматривается продление до 31 декабря 2024 г. ранее установленного до 31 декабря 2022 г. на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений для государственных или муниципальных нужд муниципальных образований Крыма и Севастополя.

Законопроектом предусмотрен особый срок вступления в силу проектируемых изменений — со дня официального опубликования соответствующего федерального закона. Такой срок обусловлен необходимостью срочного оказания проектируемых мер поддержки участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в условиях текущей экономической ситуации.

Законопроект разработан в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.