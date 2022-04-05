Можно пройти медосмотр без предварительной записи

В поликлиниках Севастополя проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья, сообщает департамент здравоохранения.

Для взрослых, прикрепленных к своим поликлиникам без предварительной записи:

— 7 апреля с 8.00 до 19.00 жители в поликлиниках по ул.Мира, 5 (Балаклава) и ул.Умрихина, 16 (Инкерман) могут пройди диспансеризацию и профосмотры; с 8.00 до 14.00 сделать флюорографию.

— 8 апреля с 14.00 до 18.00 для жителей села Андреевка во врачебной амбулатории с.Солнечное будет организована акция «Здоровые зубы».

— 9 апреля с 9.00 до 14.00 во врачебной амбулатории села Орлиное по ул.Тюкова, 115 прием в рамках диспансеризации и профилактических осмотров проведут узкие специалисты: гинеколог, невролог, окулист, ЛОР, уролог. Можно будет сделать УЗИ, флюорографию, маммографию и спирографию.

— В этот же день с 9.00 до 20.00 во взрослой поликлинике по ул.Леваневского, 25 пройдет «Субботник здоровья». Проведут осмотр и консультацию терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, гинеколог, онколог, невропатолог, травматолог. Можно будет сдать анализ крови на 15 показателей, анализ мочи, а также выполнить УЗИ органов и систем, ЭКГ и другую диагностику;

Для детей, прикрепленных к своим поликлиникам, без предварительной записи 9 апреля:

— с 9.00 до 11.00 в поликлинике по ул. Адмирала Юмашева, 19-Г будет организован прием офтальмолога, с 9.00 до 12.00 — невролога;

— с 9.00 до 12.00 в детской поликлинике по ул. Ленина, 20 будет принимать ортопед;

— с 9.00 до 12.00 в поликлинике по ул.Ластовая 8-10/2 будет принимать невролог, с 8.00 до 11.00 — офтальмолог;

— с 9.00 до 20.00 в детской поликлинике по ул.Леваневского, 18 (Северная сторона) будут вести прием: педиатр и узкие специалисты.