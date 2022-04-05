Можно получить убежище и российское гражданство

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю дало разъяснение, как получить временное убежище, встать на миграционный учет и получить разрешение на временное проживание лицам, прибывающим на территорию РФ из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю дало разъяснение, как получить временное убежище, встать на миграционный учет и получить разрешение на временное проживание лицам, прибывающим на территорию РФ из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Миграционный учет

Все процедуры по постановке на миграционный учет таких граждан осуществляет принимающая сторона. Ею могут быть как граждане России, так и постоянно проживающие в РФ иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица или их представительства, у которых прибывающий фактически проживает, либо работает. При поселении таких граждан в гостиницу, принимающей стороной становится администрация гостиницы.

Для запуска миграционного процесса граждане из Украины, ДНР и ЛНР в первую очередь должны предъявить принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, заполненную на границе при въезде в Российскую Федерацию.

Учет иностранных граждан осуществляет Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю, расположенное по ул. Паршина, 29.

Временное убежище

Иностранные граждане, прибывшие из Республики Украина, ДНР и ЛНР вправе обратиться с заявлениями о предоставлении временного убежища. Решение принимается в упрощенном порядке в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подачи заявления.

Разрешение на проживание

Такие граждане могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты установленной Правительством Российской Федерации. Срок оформления — 60 суток.

При получении временного убежища либо разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность без оформления дополнительных разрешительных документов.

Гражданство РФ

Кроме того иностранные граждане проживающие (проживавшие) на территории Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Гражданам, прибывшим из Республики Украина, ДНР и ЛНР, миграционная служба услуги предоставляет на безвозмездной основе. Информацию об оказываемых услугах и режиме работы можно получить по телефону: +7 (905) 494-53-76.

Консультации о государственных услугах в сфере миграции, можно получить по телефону горячей линии УВМ УМВД России по Севастополю: +7 (978) 117-50-07.