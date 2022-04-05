Кучму хотят лишить звания Почетный крымчанин

Парламент Крыма подготовит проект закона о лишении звания «Почетный крымчанин» бывшего президента Украины Леонида Кучмы, а также ряда представителей киевских властей и общественности, сообщил на заседании президиума Госсовета Крыма 5 апреля председатель парламента Владимир Константинов.

Парламент Крыма подготовит проект закона о лишении звания «Почетный крымчанин» бывшего президента Украины Леонида Кучмы, а также ряда представителей киевских властей и общественности, сообщил на заседании президиума Госсовета Крыма 5 апреля председатель парламента Владимир Константинов.

«Готовим проект закона Республики Крым, которым будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первая фамилия в этом списке есть — Кучма», — сказал В.Константинов.

Леонид Кучма, экс-президент Украины будет лишен звания «Почетный крымчанин», Сергей Куницин, экс-представитель президента Украины в Крыму и боксер Александр Усик — знака отличия «За верность долгу».

Госсовет начнет работать «над конкретными фамилиями». «Детально будем прорабатывать. Для нас это очень важное и принципиальное дело», — цитирует В.Константинова ТАСС.

В Севастополе — только через референдум

Л.Кучма является и Почетным гражданином Севастополя. В 2002 году президенту Украины звание присвоено за инициацию газификации Северной стороны и Инкермана, патронат восстановления собора Св.Владимира в Херсонесе, достройку Президентской дороги, открытие пассажирского комплекса в аэропорте «Бельбек» и строительство жилья для украинских военнослужащих в Севастополе.

По закону лишить человека звания Почетный гражданин Севастополя можно только по результатам всегородского референдума.