Хотят разработать концепцию озеленения города

Вопрос о необходимости разработать концепцию озеленения Севастополя поднят 4 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя в ходе доклада главы горхоза Евгения Горлова.

Вопрос о необходимости разработать концепцию озеленения Севастополя поднят 4 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя в ходе доклада главы горхоза Евгения Горлова.

— Сейчас идет основной полив, в том числе цветочных насаждений и зеленых зон, для того, чтобы к майским праздникам мы получили хорошие тюльпаны, — доложил Е.Горлов. После чего ему был задан вопрос, есть ли в городе главный садовник и вообще, кто отвечает за концепцию озеленения города.

Как выяснилось, фамилию этого человека Е.Горлов не знает, зато ему известно, что это коренная жительница Севастополя и очень опытный специалист.

— Что, фамилию даже не знаете? Это должна быть, если не правая, то, по крайней мере, ваша левая рука. Давайте пригласим ее на аппаратное, она расскажет концепцию озеленения. Просто логики нет, а должна быть: и концепция, и логика подбора растений, которые могут быть уместны. Может быть усилить ее как-то, — обратился к подчиненному губернатор Михаил Развожаев.

В ответ тот сообщил, что в ГБУ «Парки и скверы» 52 человека занимаются высадкой зеленых насаждений, и все они — специалисты своего дела.

— Все тюльпаны, которые мы выкапываем и которые еще пригодны для роста, мы пересаживаем в теплицы, и сегодня уже 116 тысяч мы высаживаем, из них половина — это наши, — попробовал перевести беседу Е.Горлов.

— Мы сейчас концепцию озеленения будем делать, по идее должен быть человек, который все это будет развивать, — продолжил настаивать М.Развожаев.

Еще раньше Е.Горлов доложил, что содержание городских парков и скверов включает уборку 108 га, мероприятия проводятся 11 единицами специализированной техники, приобретенной по соглашению с Москвой.

— Проводятся подметание, мойка территории, уборка, уход за зелеными насаждениями, очистка урн и вывоз ТКО, — сообщил Е.Горлов.