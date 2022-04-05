Дворникам могут добавить нагрузку

Дворников могут обязать дочищать мусор на контейнерных площадках.

О том, что региональный оператор или его субподрядчик должны забирать мусор с контейнерных площадок в присутствии дворника, 4 апреля на аппаратном совещании заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его мнению, дворники должны проявлять большую активность в части улучшения качества содержания территорий.

На это Е.Горлов ему пояснил, что в рамках своего содержания дворник может убрать тот мусор, который жители, проживающие на участке его ответственности, не донесли до мусорного контейнера и уронили его на контейнерной площадке или около нее.

Однако это не относится к ситуации, когда забор мусора из контейнеров ведется региональным оператором или его субподрядчиком. В этом случае выпавший из контейнера мусор собирают работники вывозящего ТКО предприятия.

По информации Е.Горлова, как раз КП «Чистый города», который работает в Ленинском и Гагаринском районах, некачественно выполняет эти свои обязанности, из-за чего только за последнее время ему выдано 506 предписаний.



- Мне кажется, это большой изъян в законодательстве, что разделили эти две вещи. Нужно, чтобы был правильно организован момент забора, чтобы все время в момент забора там находился дворник, либо эту функцию брал на себя оператор. Человек видит, что мусор вывезен, а вокруг пакеты валяются, которые никто не собрал. А виноваты в этом обобщенно власти, - отреагировал на объяснение подчиненного М.Развожаев.

Решение вопроса сам Е.Горлов видит в проведении встреч представителей УК с жителями.

- Сейчас УК дали поручения, они опубликовали графики встреч с населением. Потому что тариф не индексировался у них более полутора лет. За это время территория уборки увеличилась и контейнерные площадки включили в обязанности УК, - сказал глава ведомства.